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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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Погранохрана Польши заявила, что власти за сутки приняли 79 белорусских оппозиционеров

Пресс-секретарь службы Анна Михальская сказала, что эти лица подали заявления о международной защите или декларировали, что в ближайшее время подадут их

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Польши приняли за сутки 79 белорусских оппозиционеров, которые ищут международной защиты в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь службы Анна Михальская.

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"За минувшие сутки в Польшу въехало 79 белорусских оппозиционеров, которые искали в Польше помощи. Эти лица подали заявления о международной защите или декларировали, что в ближайшее время подадут такие заявления", - сказала она, подчеркнув, что часть этих людей въехали на основании гуманитарных виз.

Польша начала активно поддерживать белорусскую оппозицию после состоявшихся в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента. По данным ЦИК, победу с 80,1% одержал Александр Лукашенко, который в шестой раз возглавил страну. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования. На этом фоне в стране начались акции протеста несогласных с официальными итогами выборов.

Власти Польши неоднократно гарантировали представителям белорусской оппозиции всестороннюю помощь, включая пребывание в республике на основании гуманитарных виз.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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