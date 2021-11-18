Киев не видит "ничего хорошего" в публикации Россией переписки по "нормандскому" саммиту

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дитрий Кулеба считает, что "нет ничего хорошего" в публикации Россией дипломатической переписки по поводу организации саммита в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина, Франция).

"Ничего хорошего в этом нет", - сказал он на брифинге в четверг. По мнению Кулебы, "Россия своими действиями добивает "нормандский формат", демонстрирует, что не заинтересована в его развитии и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе".

Он добавил, что работа "над привлечением России к переговорному процессу" будет продолжаться.

В среду МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно "нормандской" встречи министров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что опубликованная переписка дает возможность увидеть предложения России относительно "нормандского формата" с тем, чтобы наполнить встречу "конкретным смыслом", а также демонстрирует несостоятельность утверждений западных партнеров о неконструктивной позиции РФ в этом вопросе.