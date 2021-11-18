Токаев заявил, что Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры

НУР-СУЛТАН, 18 ноября. /ТАСС/. Казахстан продолжит проводить внешнеполитический курс, основанный на прагматизме, и не позволит втянуть себя в международные споры. Об этом заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания коллегии МИД.

"Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры. Мы ясно определили свой путь: мы осуществляем взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме", - сказал он.

В этой связи глава государства отметил, что республика остается приверженной соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств. "При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов. Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность. Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана", - отметил президент.

Дружественные отношения Казахстана с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии являются незыблемыми, заявил Токаев.

"Незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами - Россией, Китаем и государствами Центральной Азии. Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны. Мы последовательно следуем принципам многосторонней прагматичной дипломатии", - сказал он.

Глава государства также напомнил, что в нынешнем году исполнилось 30 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. "Решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе. Наша страна вошла в число лидеров глобального антиядерного движения. Считаю необходимым в соответствии с предложением елбасы (первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев - прим. ТАСС) провести глобальный форум по ядерному разоружению", - отметил Токаев.

Кроме того, президент сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и VI саммит пройдет в Нур-Султане. "Казахстан нацелен на поэтапную трансформацию Совещания в континентальную организацию по вопросам безопасности и развития", - подчеркнул он.