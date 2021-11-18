В ООН напомнили о необходимости соблюдения прав мигрантов на польской границе

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что "ориентированные на обеспечение безопасности меры" в отношении мигрантов и беженцев лишь "усиливают риски, с которыми они сталкиваются". Об этом заявила в четверг ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, отвечая на вопрос, соответствует ли международному гуманитарному праву применение польскими службами слезоточивого газа против пытающихся проникнуть на территорию Польши мигрантов и беженцев на границе с Белоруссией.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Ситуация, с которой сталкиваются мигранты и беженцы вдоль польско-белорусской границы, безусловно, вызвала глубокую озабоченность, - сказала официальный представитель. - Хотя государства, несомненно, имеют право контролировать свои границы, они должны делать это в свете своих обязательств в области прав человека".

Как подчеркнула Троссел, "ориентированные на обеспечение безопасности меры реагирования лишь усиливают уязвимость мигрантов и беженцев, а также риски, с которыми они сталкиваются". "Исключительно важно, чтобы права мигрантов и беженцев в полной мере соблюдались в соответствии с международным правом, касающимся прав человека и беженцев", - резюмировала она.

Во вторник большая группа мигрантов на погранпереходе "Кузница - Брузги" на протяжении более двух часов бросала камни и другие предметы в охраняющих границу польских силовиков. Польская сторона проинформировала, что мигранты также использовали шумовые гранаты и пытались сломать заграждение. В ответ на эти действия польские службы применили слезоточивый газ и водометы. В результате инцидента с польской стороны границы пострадали 12 человек, в том числе девять полицейских.

Сейчас на белорусской стороне границы, по оценке польских силовых структур, кочуют около 1 тыс. человек.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.