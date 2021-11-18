Кишинев и Тирасполь урегулировали вопросы, препятствовавшие поставке партии "Спутника V"

КИШИНЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Молдавия выдаст 19 ноября разрешение на поставку в приднестровский регион 200 тыс. доз вакцины "Спутник V", которые Россия выделила в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД непризнанной республики в своем Telegram-канале.

"Разрешение будет выдано в пятницу, 19 ноября. Напомним, что ранее РМ [Республика Молдавия] задержала гуманитарную поставку "Спутника V" для Приднестровья", - говорится в сообщении.

На этой неделе власти Приднестровья обвинили Кишинев в затягивании оформления разрешительных документов и обратились за помощью к России и другим участникам переговорного формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). В Тирасполе уточнили, что первая партия вакцины уже ждет отправки со склада в России. Документы на оформление поставки были направлены в Агентство по лекарствам Молдавии еще 27 октября.

Ранее Россия направила в Молдавию и Приднестровье в качестве гуманитарной помощи 172 тыс. доз препарата "Спутник V", который вызвал большой спрос у населения. В 2020 году Кишинев начал переговоры о закупке 1 млн доз российского препарата, однако пришедшее к власти в Молдавии проевропейское правительство переключилось на закупки у западных производителей.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей республики. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% жителей. Из этого объема в Молдавию уже поступило более 1,4 млн доз, в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину отправляли также Румыния, Китай, Турция и другие страны.