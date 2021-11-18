МИД Ирана: успех переговоров по ядерной сделке зависит от готовности США снять санкции

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Успех предстоящих переговоров по возвращению к ядерной сделке в Вене зависит от готовности США отменить введенные ранее санкции в отношении Тегерана. Об этом написал в четверг в Twitter заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

"Успех переговоров, которые начнутся 29 ноября, зависит от действительных намерений и реальной готовности противоположной стороны отменить санкции", - отметил он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.