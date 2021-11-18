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Погранохрана Польши заявила, что многие попадающие в страну мигранты больны ковидом

Секретарь польской погранохраны Анна Михальская подчеркнула, что "мигранты проходят карантин в специальных помещениях"

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Попадающие из Белоруссии в Польшу нелегальные мигранты часто бывают заражены коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

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"Мы, конечно, их тестируем. У многих есть коронавирус", - сказала она, не назвав точное число зараженных. "Потом они проходят карантин в специальных помещениях", - подчеркнула Михальская.

По ее словам, власти Польши не предлагают мигрантам пройти вакцинацию от коронавируса, так как "эти люди ждут легализации пребывания в Польше, а половина будет депортирована в страны происхождения".

Согласно последним данным, 1 856 мигрантов сейчас находятся в Польше в охраняемых центрах для иностранцев, которые нелегально пересекли польскую границу. В ближайшие дни 27 человек будут депортированы.

Ситуация на границе

Ежедневно польская пограничная служба информирует об отражении нескольких сотен попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. В случае, если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Коронавирус

Польша проходит четвертую волну эпидемии коронавируса. В последние дни кривая заболеваемости резко пошла вверх. В четверг стало известно о 24 882 новых заразившихся за последние 24 часа. Таких высоких показателей заболеваемости в стране не было с апреля. За минувшие сутки умерли 370 человек.

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Число госпитализированных с коронавирусом также постепенно растет и сейчас превышает 15 тыс. На карантине находятся 503 тыс. человек. Вакцинацию прошли более 20 млн жителей 38-миллионной Польши.

В Польше сохраняется объявленный в марте прошлого года режим эпидемии, но большинство ограничений, которые ранее применялись властями для противодействия распространению коронавируса, сейчас не действуют. Магазины в торговых центрах, учреждения культуры и спорта, заведения общепита работают в обычном режиме. Единственное важное требование - масочный режим в помещениях и транспорте, а также соблюдение социальной дистанции. Более серьезных ограничительных мер власти вводить пока не планируют.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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