Погранохрана Польши заявила, что многие попадающие в страну мигранты больны ковидом

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Попадающие из Белоруссии в Польшу нелегальные мигранты часто бывают заражены коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Мы, конечно, их тестируем. У многих есть коронавирус", - сказала она, не назвав точное число зараженных. "Потом они проходят карантин в специальных помещениях", - подчеркнула Михальская.

По ее словам, власти Польши не предлагают мигрантам пройти вакцинацию от коронавируса, так как "эти люди ждут легализации пребывания в Польше, а половина будет депортирована в страны происхождения".

Согласно последним данным, 1 856 мигрантов сейчас находятся в Польше в охраняемых центрах для иностранцев, которые нелегально пересекли польскую границу. В ближайшие дни 27 человек будут депортированы.

Ситуация на границе

Ежедневно польская пограничная служба информирует об отражении нескольких сотен попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии. В случае, если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают, отправляя в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 400 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась: к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.

Коронавирус

Польша проходит четвертую волну эпидемии коронавируса. В последние дни кривая заболеваемости резко пошла вверх. В четверг стало известно о 24 882 новых заразившихся за последние 24 часа. Таких высоких показателей заболеваемости в стране не было с апреля. За минувшие сутки умерли 370 человек.