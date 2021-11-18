Власти Кабула поблагодарили Путина за поставку гуманитарной помощи

КАБУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти столицы Афганистана благодарят президента РФ Владимира Путина и Минобороны России за поставки гуманитарной помощи. Об этом заявил в четверг журналистам глава управления Кабула по чрезвычайным ситуациям Мирвайс Ватанмаль.

"Большое спасибо президенту России, министерству обороны и лично министру обороны России Сергею Шойгу, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Мы очень рады и с нетерпением ждем новой помощи от дружественной страны России".

По его словам, в столице и провинциях Афганистана сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация. "Вероятно, мы будем распределять эту помощь среди наиболее нуждающихся в Кабуле", - указал он.

Ватанмаль отметил, что из-за конфликта в республике появилось много внутренне перемещенных лиц. "Большинство из них сейчас находятся в столице, и они также нуждаются в помощи", - сказал глава управления по чрезвычайным ситуациям. По его словам, обстановка может обостриться из-за предстоящей зимы.

"Мы также разговариваем с агентствами ООН и соседними странами, такими как Россия, чтобы они реагировали быстро, - подчеркнул он. - Афганцы нуждаются как в продуктах питания, так и в различных лекарствах".

Ранее в четверг сообщалось, что по поручению Путина Шойгу дал указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 380 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении), Украины и Афганистана. Кроме того, три самолета Ил-76 ВКС России также доставили в республику более 36 тонн гуманитарного груза.