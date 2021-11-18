Глава МИД Литвы считает опасным путем переговоры с Минском по миграционному кризису

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Переговоры с Белоруссией по вопросу урегулирования кризиса нелегальной миграции глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал опасным прецедентом. Свою позицию в четверг он озвучил журналистам.

"Де-факто переговоры уже идут. Это опасный путь, потому что, ведя переговоры, вы находитесь на одной странице и говорите правовым языком", - заявил он.

Угроза таких контактов, по мнению главы МИД, состоит в том, что стороны переговоров должны придерживаться достигнутых договоренностей, а в случае с Белоруссией этого может не произойти. "Диктаторы, авторитарные правители известны тем, что не придерживаются правовых норм и не соблюдает договоренностей", - утверждал Ландсбергис.

Мнения литовских властей по вопросу переговоров в связи с миграционным кризисом с Белоруссией и лично с президентом Александром Лукашенко разделились. Президент Гитанас Науседа заявил, что с Минском "надо разговаривать, но не вести переговоры". Правительство в лице премьера Ингриды Шимоните и главы МИД подчеркивает, что Вильнюс не признает результаты выборов президента Белоруссии, состоявшихся в августе 2020 года, и легитимность Лукашенко в должности главы государства, поэтому речи о переговорах с непризнанным лидером быть не может.

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в среду второй за неделю телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который в том числе был посвящен урегулированию миграционного кризиса.