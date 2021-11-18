Председатель ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан продолжить деэскалацию конфликта

СТОКГОЛЬМ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде провела разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и призвала стороны конфликта к продолжению деэскалации на азербайджано-армянской границе

"Хороший разговор сегодня с главой МИД Джейхуном Байрамовым о последних событиях в регионе. Призвала к продолжению деэскалации. Подтвердила поддержку процесса через сопредседателей Минской группы и моего личного представителя", - написала Линде в четверг в Twitter.

Обострение в районе Нагорного Карабаха произошло в конце сентября 2020 года, но было остановлено 9 ноября при активном посредничестве РФ. 16 ноября 2021 года - спустя год, - однако, уже на другом участке границы Армении и Азербайджана развернулись интенсивные бои. Ереван заявил о вторжении азербайджанских сил, в Баку обвинили армянскую сторону в провокациях и обстреле позиций армии Азербайджана.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с событиями провел телефонные переговоры поочередно со своими коллегами из Армении и Азербайджана. После этого стороны приняли меры по стабилизации обстановки на границе, и ситуация нормализовалась.