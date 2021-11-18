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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении заявили, что ситуация на границе с Азербайджаном спокойная

Серьезных инцидентов не зарегистрировано

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация на восточной части армяно-азербайджанской границы, где во вторник произошли боевые столкновения между вооруженными силами двух стран, спокойная, серьезных инцидентов не зарегистрировано. Об этом в четверг сообщил Единый армянский информационный центр при правительстве республики.

"В восточной приграничной зоне Армении по состоянию на 14.00 (13:00 по мск) значительных происшествий не зарегистрировано. Оперативная обстановка контролируется ВС Армении", - отмечается в заявлении.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении. Под угрозой оказалась государственная трасса, связывающая столицу республики с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за произошедшее на Армению, обвинив армянские вооруженные силы в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.

В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. В пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что после этого главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе и ситуация нормализовалась.

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АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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