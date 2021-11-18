Минобороны Эстонии пообещало помочь Польше в преодолении кризиса на границе

ТАЛЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал в четверг предоставить Польше помощь в преодолении миграционного кризиса на границе.

"Мы отправим людей, технику и все необходимое для защиты внешней границы, - сказал он на пресс-конференции. - Если поначалу Польша считала, что ей ничего, кроме политической помощи, не нужно, то в понедельник вечером они попросили нас и об иной помощи".

Решение о том, в каком виде будет предоставлена помощь, правительство Эстонии примет в пятницу утром, информировал министр. По его словам, резервисты могут отправиться в Польшу на добровольной основе. "Есть два основных принципа: это добровольно и будет оплачиваться, - сказал Лаанет. - Для начала нужно узнать, сколько людей заинтересуется таким предложением, а потом посмотрим".

Правительство Эстонии в среду решило призвать 1 684 резервиста на дополнительные учебные сборы, в ходе которых будет установлены временные заграждения на границе. В сборах примут участие личный состав 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервисты 191-й и 291-й рот разведки.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.