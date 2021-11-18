Шестой флот ВМС США и силы НАТО завершили операции в Средиземном и Черном морях

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Командование Шестым флотом ВМС США объявило в четверг о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей, и о возвращении участвовавшего в них американского флагманского корабля Mount Whitney в итальянский порт Гаэта, откуда он вышел 29 октября.

"Эти штатные операции и учения, проведенные в международных водах, подчеркивают приверженность союзников по НАТО и [их] партнеров поддержанию мира и стабильности в регионе", - говорится в обнародованном заявлении флота.

Из него следует, что в ходе маневров Mount Whitney, находившийся в Черном море с 4 по 15 ноября, осуществил заходы в порты Турции, Грузии и Румынии и совершил совместное плавание с кораблями и плавсредствами Болгарии, Румынии, Турции, Украины и Грузии.

Контроль за отработкой взаимодействия военнослужащих сил НАТО и их союзников в акватории Черного моря осуществлял командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Джин Блэк. Он высоко оценил действия своих подчиненных и подразделений Ударных сил и сил поддержки объединенных ВМС НАТО (STRIKFORNATO), назвав "исключительной" проделанную ими совместную работу. По завершении своей миссии в черноморских водах Mount Whitney принял участие в совместных маневрах с кораблями Греции.

Ранее Шестой флот сообщил, что корабли США - в операциях участвовал также американский эсминец Porter - направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире.