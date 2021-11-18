МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруcсии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, рассказывая о ходе разговора с и.о канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на родину, - рассказала Эйсмонт, видео выложено в Telegram-канале "Пул первого". - И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

По ее словам, Минск "выполняет свои обещания, притом, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства". "Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора", - отметила она. По ее словам, на сегодняшний день на территории Белоруссии находится порядка 7 тыс. беженцев, из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2 тыс. человек.