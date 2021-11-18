Постпред Белоруссии при ООН: у международных структур нет претензий к Минску по мигрантам

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Руководители международных организаций не выдвигали претензий в адрес Минска в связи с миграционным кризисом на границах Белоруссии и стран ЕС. Об этом заявил представитель Белоруссии при отделении ООН и в других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

"Со стороны руководства секретариата международных организаций в адрес Беларуси не имеется никаких претензий и обвинений о том, что наша страна нарушает какие-либо нормы международного права <...>", - приводит в четверг слова Амбразевича агентство БелТА.

Белорусский дипломат сообщил, что провел ряд встреч в международных структурах, на ближайшее время запланировано еще несколько контактов. Он напомнил, что на белорусско-польской границе побывали руководители белорусских офисов Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, которые ознакомились с условиями нахождения беженцев на границе, оказанием им гуманитарной помощи. "Насколько я информирован, эти же офисы на регулярной основе взаимодействуют с Белорусским обществом Красного Креста, помогают обществу финансировать закупки гуманитарной помощи. Таким образом, на данный момент ресурс работы международных организаций в Женеве задействован нашей страной по максимуму", - подчеркнул постпред.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.