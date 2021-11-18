Находившиеся у границы с Польшей мигранты покинули лагерь у погранперехода "Брузги"

БРУЗГИ (Белоруссия), 18 ноября. /ТАСС/. Стихийный лагерь на линии белорусско-польской границы рядом с пунктом пропуска "Брузги" после полудня в четверг полностью опустел, все мигранты переместились в транспортно-логистический центр (ТЛЦ), расположенный в полутора километрах от границы.

Как передает корреспондент ТАСС, утром в лагере у границы находились примерно около 800 человек, 200 из которых изъявили желание перейти в ТЛЦ. Затем к месту формирования колонн для перехода в центр стали подтягиваться новые группы мигрантов. Пограничники формировали колонны по 70-100 человек и в сопровождении силовиков с периодичностью в 20-30 минут отправляли иностранцев от границы вглубь белорусской территории. На подходе к центру мигрантов встречали представители Белорусского Красного Креста, передавая им подушки и одеяла. К зданию ТЛЦ прибыли белорусские военные, которые приступили к раздаче мигрантам горячей каши.

В настоящее время в логистическом центре находится около двух тысяч человек. Пока неизвестно, какие дальнейшие шаги будут предприняты белорусской стороной в отношении беженцев.