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Правительство Финляндии планирует увеличить квоту на прием беженцев на 2022 год

Ее предложили повысить до 1,5 тыс. человек

ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Финляндия может увеличить квоту на прием беженцев на 2022 год до 1,5 тыс. человек из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщило в четверг МВД Финляндии.

"В связи с ситуацией в Афганистане квоту на прием беженцев Финляндией на 2022 [год] предлагается повысить до 1,5 тыс. человек. Согласно ранее принятому решению, Финляндия готова была принять 1 050 беженцев по квоте", - говорится в сообщении.

На увеличение квоты предлагается дополнительно направить €1,1 млн. Эти предложения одобрил в четверг финский госсовет, но им также предстоит пройти одобрение в парламенте в рамках проекта дополнительного бюджета на 2022 год.

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АфганистанФинляндия
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