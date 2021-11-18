Правительство Финляндии планирует увеличить квоту на прием беженцев на 2022 год

ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Финляндия может увеличить квоту на прием беженцев на 2022 год до 1,5 тыс. человек из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщило в четверг МВД Финляндии.

"В связи с ситуацией в Афганистане квоту на прием беженцев Финляндией на 2022 [год] предлагается повысить до 1,5 тыс. человек. Согласно ранее принятому решению, Финляндия готова была принять 1 050 беженцев по квоте", - говорится в сообщении.

На увеличение квоты предлагается дополнительно направить €1,1 млн. Эти предложения одобрил в четверг финский госсовет, но им также предстоит пройти одобрение в парламенте в рамках проекта дополнительного бюджета на 2022 год.