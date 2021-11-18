Глава МИД Ливана обсудит в Москве вопрос предоставления спутниковых фото взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 18 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб планирует обсудить вопрос предоставления Россией спутниковых фото, сделанных во время взрыва в морском порту Бейрута, в ходе визита в Москву с 20 по 23 ноября. С таким заявлением он выступил в четверг после встречи с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

"Этот запрос сделал президент Мишель Аун, и я буду обсуждать его во время своего визита", - цитирует слова Бу Хабиба канцелярия главы правительства.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация подготовила фотографии порта Бейрута из космоса, несмотря на то, что не получила официальный запрос

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.