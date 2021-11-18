Глава МВД ФРГ обсудит в Варшаве миграционный кризис с польским коллегой

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер отправился в Варшаву, где планирует провести переговоры со своим польским коллегой Мариушем Каминьским о возможных путях разрешения миграционного кризиса. Об этом в четверг сообщило агентство DPA.

По его информации, стороны намерены обсудить не только вопросы защиты внешних границ, но и улучшение гуманитарного положения мигрантов в Белоруссии, а также возможности Европейского союза по предотвращению "инструментализации мигрантов" в будущем. При этом уточняется, что любой прием беженцев в ЕС не подлежит рассмотрению. Во время визита в Варшаву, как пишет DPA, Зеехофера будет сопровождать глава федеральной полиции Дитер Роман.

Вместе с тем глава МВД Германии планирует выразить благодарность Польше за ее усилия по предотвращению организованных миграционных потоков, направляющихся из Белоруссии в страны Евросоюза. "Без эффективной защиты внешних границ Европа сама себя ставит под сомнение", - заявил Зеехофер перед отъездом в Варшаву. Польша, по его словам, "в течение нескольких недель вела себя глубоко по-европейски". Вот почему Германия "твердо стоит на стороне Польши".

В четверг пресс-секретарь президента Белоруcсии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что он предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев на белорусско-польской границе. При этом Лукашенко добавил, что Белоруссия берет на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на родину. Меркель, по словам Эйсмонт, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию".

В среду Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. По данным кабмина ФРГ, она указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов при поддержке УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев) и Международной организации по миграции, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.