Минск призвал ООН зафиксировать нарушения прав мигрантов странами ЕС

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. ООН должна зафиксировать нарушения странами Евросоюза прав беженцев на белорусско-польской границе. Об этом в четверг заявил постпред Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич.

"Мы обратили на это внимание на встрече с верховным комиссаром [ООН] по правам человека: Беларусь надеется, что соответствующие подразделения управления четко зафиксируют те нарушения прав человека, которые допускают наши партнеры, противодействуя беженцам и мигрантам, искателям убежища в их легальных попытках получить статус беженца на территории сопредельных с Беларусью стран", - цитирует его агентство БелТА.

По словам дипломата, представительство страны регулярно на экспертном уровне работает с секретариатами, снабжает их соответствующей информацией. Амбразевич также указал, что провел встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, верховным комиссаром по правам человека Мишель Бачелет, представителями Международной федерации обществ Красного Креста и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). "Завтра предстоит встреча с генеральным директором Международной организации по миграции [Антониу Виторину]. На ближайший понедельник назначена встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста [Петером Маурером]", - проинформировал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.