Генсек НАТО признал, что Россия достигла "значительного прогресса" в сфере гиперзвука

РИМ, 18 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла достигнуть существенного прогресса в области развития гиперзвуковых технологий. Такое мнение он высказал в четверг в ходе своего выступления на форуме NATO - Industry, который проходит 17-18 ноября в Риме.

"Россия тоже (участвует - прим. ТАСС) в этой гонке и достигает значительного прогресса, прежде всего, в гиперзвуковых технологиях", - отметил генсек. Он также добавил, что РФ также вкладывает средства в развитие своего потенциала в киберпространстве и освоение космоса.

Кроме того, Столтенберг высоко оценил успехи Китая в сфере технологий, отметив, что Пекин "достиг рекордного прогресса за последние годы". Генсек назвал "вполне реальным" стремление КНР стать "мировым лидером в области искусственного интеллекта" к 2030 году и иметь "наиболее технологически продвинутые вооруженные силы в мире" к 2050 году. Он отметил, что Пекин вкладывает значительные средства в развитие передовых технологий и оперативно использует их в военной сфере.

В четверг Минобороны России сообщило, что в ходе испытательной стрельбы гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", пуск которой был выполнен с фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием. 3 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракеты "Циркон" с 2022 года начнут поступать на вооружение Военно-морского флота России.