В Раде предлагают временно запретить лагеря беженцев на Украине

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий размещение на территории Украины лагерей беженцев, зарегистрирован в Верховной раде. Как следует из информации, размещенной в четверг на сайте парламента, инициатором выступила депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.

Как сообщил в Facebook лидер "Свободы" Олег Тягнибок, закон, проект которого передан на рассмотрение и утверждение в профильные комитеты Рады, нацелен на "защиту национальной безопасности Украины, интересов территориальных общин и внутренне перемещенных лиц от угрозы размещения пунктов временного размещения беженцев на украинской территории".

Автор документа предлагает ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины до окончания конфликта в Донбассе и "возвращения Крыма и неподконтрольных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Мигранты, незаконно пересекшие государственную границу страны и задержанные при такой попытке, будут лишены права на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите. Такие лица будут выдворяться, им будет запрещен въезд на Украину на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее Тягнибок предложил закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить поток мигрантов на территорию Украины. Лидер партии раскритиковал президента Владимира Зеленского, заявив, что тот "не то чтобы закрыть, но и хотя бы усилить украинскую границу не спешит". Как заметил Тягнибок, Киев вместо разрыва связей с Минском закупает у него электроэнергию.