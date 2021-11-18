В Литве открыли представительство Тайваня

ВИИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Представительство Тайваня приступило в четверг к работе в Литве. Об этом сообщил МИД балтийской республики.

"Правительство Литвы стремится к развитию взаимовыгодного партнерства со странами региона Индийского и Тихого океанов, Восточной Азии, разделяющими наши позиции. В этом контексте мы видим большие неиспользованные возможности для развития экономических и других партнерских связей с Тайванем, политическое решение об открытии представительства которого было принято в июле текущего года", - приводятся в сообщении слова представителя по печати главы МИД Витауте Шмайжите-Кулешене.

Как подчеркнуло внешнеполитическое ведомство, у представительства Тайваня не будет дипломатического статуса, однако оно будет также предоставлять консульские услуги. Его руководителем назначен Эрик Хуанг, возглавляющий аналогичный офис в Риге, где он именуется представительством Тайбея. Представительство в Литве разместилось в одном из бизнес-центров столицы. Никаких официальных церемоний при открытии представительства не было.

В июле МИД Литвы сообщил о том, что в Вильнюсе будет открыто представительство Тайваня. На это в МИД КНР заявили, что отзывают посла в Литве, и предложили Вильнюсу сделать то же самое. Китайский посол был отозван для консультаций в первой половине августа. Литовский МИД 3 сентября сообщил об отзыве посла в Пекине. Китай также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.

Сейм (парламент) Литвы принял в конце 2020 года решение о том, что Вильнюс может открывать торгово-экономические представительства и в тех странах, с которыми у Литвы не установлены дипломатические отношения. Такой территорией является Тайвань. Свое представительство на острове Литва рассчитывает открыть в начале 2022 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.