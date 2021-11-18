Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело в отношении польских чиновников

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны. Об этом в четверг заявил глава ведомства Андрей Швед.

"Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признаков преступления, предусмотренного статьей 123 уголовного кодекса нашей страны, а именно - пропаганда войны. В этой связи генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси, - цитирует его пресс-служба Генпрокуратуры. - Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая ООН, Совет Европы и другие".

Преступные действия польской стороны на границе совершены по прямому указанию или с согласия руководства Польши, заявил он.