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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Белорусские судмедэксперты установили факт применения Польшей пестицидов против беженцев

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Предварительная судмедэкспертиза позволила установить факт применения польскими силовиками против беженцев пестицидов. Об этом в четверг заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Полученные накануне предварительные результаты судебномедицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия в том числе <...> дельтаметрина - он же пестицид - и иных", - цитирует его пресс-служба ведомства.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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