Белорусские судмедэксперты установили факт применения Польшей пестицидов против беженцев

МИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Предварительная судмедэкспертиза позволила установить факт применения польскими силовиками против беженцев пестицидов. Об этом в четверг заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Полученные накануне предварительные результаты судебномедицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих, ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия в том числе <...> дельтаметрина - он же пестицид - и иных", - цитирует его пресс-служба ведомства.