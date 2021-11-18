МИД Франции принял к сведению публикацию Россией переписки по нормандскому формату

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. МИД Франции принял к сведению решение МИД РФ опубликовать дипломатическую переписку по переговорам в нормандском формате по урегулированию ситуации на Украине, но считает такой подход противоречащим дипломатическим правилам. Такой ответ дал на вопрос ТАСС представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям", - заявил он.