Публичное расследование по делу о смерти Дон Стерджес запланировано на начало 2022 года

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Баронесса Хезер Хеллетт планирует уже в начале следующего года провести публичное расследование по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. Об этом Хеллетт заявила в четверг после того, как глава МВД Великобритании Прити Пател дала разрешение на изменение формата расследования, которое ранее имело статус коронерского.

"Я благодарна министру внутренних дел за согласие инициировать [публичное] расследование по факту смерти Дон Стерджес и решение пригласить меня на роль председателя. Моя команда теперь будет заниматься всеми необходимыми приготовлениями с тем, чтобы расследование было организовано в начале 2022 года", - сказала Хеллетт.

В ближайшее время бывшей судье Апелляционного суда Англии и Уэльса также предстоит определить полный спектр вопросов, на которых будет сосредоточено расследование. Новый формат даст ей возможность ознакомиться с целым рядом секретных документов, чтобы ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах смерти Стерджес, в частности о приписываемой России причастности к происшествию. Ранее Хеллетт заявляла о необходимости максимально приблизиться к пониманию того, как, зачем и по чьему указанию в Великобританию было доставлено вещество, в результате контакта с которым умерла Стерджес, что выходит за рамки компетенций коронера.

Публичное расследование будет идти параллельно осуществляемому Скотленд-Ярдом расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, объединенных в одно дело. По итогам проведенной работы Хеллетт подготовит подробный доклад об обстоятельствах смерти 44-летней женщины.

В посольстве РФ в Великобритании ранее назвали предстоящее расследование "квазисудебным разбирательством", которое "будет использовано для многосерийного обоснования бездоказательных обвинений британских властей в адрес России".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.