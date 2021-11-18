МВД Германии сообщило, что страна не собирается принимать беженцев с восточных границ ЕС

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Германия не собирается принимать беженцев, которые сейчас находятся на территории Белоруссии. Об этом заявил в четверг и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер в Варшаве. "Я с канцлером обсудил эту информацию и получил четкий ответ, что речь идет о ложном сообщении", - сказал он.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель глава государства предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев на белорусско-польской границе.

Второй за неделю телефонный разговор Лукашенко и Меркель прошел в среду. По данным кабмина ФРГ, германский канцлер указала на необходимость обеспечить гуманитарную помощь и возможности для возвращения мигрантов при поддержке УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев) и Международной организации по миграции, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией.