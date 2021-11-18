Глава МВД Польши убежден, что республике удастся снизить напряженность на границе

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский убежден, что республике удастся снизить напряженность на польско-белорусской границе. С таким заявлением он выступил в четверг на совместной пресс-конференции с главой министерства внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером.

"Польша не позволит создать нелегальный миграционный путь из Восточной Европы", - сказал он. "Мы решительно и продуманно в сотрудничестве с партнерами и союзниками действуем и доводим до деэскалации", - сказал он, выразив уверенность, что удастся добиться успеха.

"Я убежден, что деэскалация реальна. Это наша цель, - констатировал глава МВД Польши. - Не будет восточноевропейского пути нелегальной миграции. Мы должны начать быстро действовать в связи с похолоданием. Чтобы тем людям по другую сторону границы не грозила смерть. Мы все хотим этого избежать. Власти Польши окажут всю необходимую логистическую и финансовую помощь Международному красному кресту, чтобы как можно скорее оказать гуманитарную помощь тем, кто находится на той стороне границы".

Каминьский назвал очень хорошей новостью сообщения о том, что из Минска начинают вылетать самолеты, возвращающие мигрантов домой. "Мы сотрудничаем с "Фронтексом", чтобы подготовить реадмиссию находящихся на польской территории мигрантов", - заключил он.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 35 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы, что в 370 раз больше показателей прошлого года. 8 ноября ситуация резко обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Периодически большими группами они пытаются прорвать заграждения и попасть на территорию Польши.