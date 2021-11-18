Красный Крест призвал защитить мигрантов на польской границе

ЖЕНЕВА, 18 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) призвали создать условия для оказания гуманитарной и медицинской помощи мигрантам на границе Белоруссии и ЕС, а также предоставить им защиту. В совместном заявлении, распространенном в четверг в Женеве, они подчеркнули, что власти не должны разделять семьи мигрантов и подвергать риску их жизнь и здоровье.

"Все мигранты, независимо от их правового статуса, должны иметь доступ к гуманитарной и медицинской помощи, а также к защите", - говорится в заявлении. Права этих людей должны соблюдаться постоянно, независимо от того, идет речь о международной защите или добровольном возвращении на родину, указали гуманитарные организации. При этом власти не должны "подвергать риску жизни и физическое здоровье" мигрантов, а также должны "избегать разделения семей", подчеркнули они.

Представители Красного Креста в настоящее время оказывают помощь мигрантам на границе. По линии МФОКК и КП на эти цели выделено более 1 млн швейцарских франков (более $1,08 млн). В свою очередь МККК "обеспечивает поддержку и предоставляет дополнительную техническую экспертизу партнерам по Красному Кресту", а также помогает мигрантам поддерживать связь с родственниками.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.