Суд Киева избрал меру пресечения депутату Рады, оскорбившему Зеленского

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства внефракционному депутату Верховной рады Гео Леросу, показавшему на заседании парламента неприличный жест в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Такое решение принято в четверг на заседании суда.

"Возложить на Лероса личные обязательства сроком на два месяца", - говорится в решении суда. Депутат заявил, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать. В частности, речь идет о необходимости для него сдать заграничный паспорт. Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте депутата, однако судья отклонила просьбу.

Защита парламентария заявила, что считает обвинения в адрес подзащитного необоснованными, поскольку у жеста, который он продемонстрировал, не было вербального сопровождения.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 11 ноября предъявило Леросу обвинение в хулиганстве. В ведомстве выразили мнение, что целью действий депутата являлось желание "создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков". Сам Лерос считает, что его хотят наказать за оппозиционные политические взгляды.

4 ноября во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Украины Лерос взял слово для выступления с трибуны Верховной рады. Он заявил, что не боится говорить правду, и назвал Зеленского "главным предателем в стране". После этого спикер Рады Руслан Стефанчук отключил его микрофон, а депутат, показав Зеленскому непристойный жест, покинул трибуну. Фракция президентской партии "Слуга народа" в парламенте заявила о недопустимости такого поведения депутата и потребовала от регламентного комитета дать оценку действиям Лероса и вынести решение в отношении него.

Лерос был внештатным советником Зеленского до марта 2020 года. Президент уволил его после того, как депутат выступил против консультативного совета в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины с участием представителей республик Донбасса. Кроме того, в настоящий момент против Лероса возбуждено два уголовных дела - по статьям о покушении на обман суда и о разглашении гостайны.