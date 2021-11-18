Поздравившего Путина с днем рождения украинского депутата лишили наградного оружия

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сдал в четверг два наградных пистолета, в соответствии с приказом главы МВД Дениса Монастырского, лишившего парламентария права на это оружие. Об этом сообщило управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета - Glock-19 и АПС (автоматический пистолет Стечкина - прим. ТАСС) и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Государственного управления национальной полиции (ГУНП) в Киеве", - говорится в сообщении силового ведомства.

Сам Кива также подтвердил это. "Сдал наградное оружие", - написал он в четверг в своем Telegram-канале, где также разместил видеозапись передачи пистолетов представителям полиции.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в минувший вторник лишил Илью Киву права на ношение наградных пистолетов, которые были вручены ему в 2015 году и 2016 годах занимавшим тогда пост главы МВД Арсеном Аваковым. Монастырский объяснил это решение "недостойным" поведением Кивы и интересами безопасности граждан. При этом глава МВД не пояснил, какие именно поступки оппозиционного депутата считает недостойными. Илья Кива назвал это решение главы МВД незаконным. Он также сообщил, что во время обыска на этой неделе у него изъяли похожий на автомат Калашникова охотничий карабин "Вулкан" и личные вещи.

В среду Кива сообщил, что комиссия Министерства образования Украины приняла решения не присуждать ему степень кандидата наук по итогам защиты диссертации, состоявшейся в апреле. Депутат сообщил, что комиссия не нашла в его диссертации плагиата, но решила, что в ней нет научной новизны.

Обыски и расследования в отношении депутата

Во вторник Кива сообщил, что сотрудники украинских правоохранительных органов провели обыск в доме его семьи. По мнению депутата, власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским проводит против него системное уголовное преследование. По его словам, власти пытаются выдавить его из страны за то, что он борется за прекращение конфликта в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

По иску партии УДАР мэра Киева Виталия Кличко ранее против Кивы возбудили дело о госизмене. Формальным поводом для этого стало размещение депутатом в соцсетях адресованного президенту России Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Кива назвал его лидером дружественного украинцам народа и заявил, что Путин вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире.

В конце октября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии дела против Кивы, отметившего стрельбой годовщину гибели одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры. Перед этим в интернете появился видеоролик, на котором Кива с автоматом в руках заявляет, что празднует гибель Бандеры, который был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене. Член оппозиционной фракции назвал себя лидером антифашистского движения и внуком Героя Советского Союза, заявив, что "не мог оставить незамеченной" данную дату. При этом за спиной депутата виден салют, затем звучат выстрелы из оружия в его руках.