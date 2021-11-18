МИД Узбекистана: отношения Ташкента и Москвы находятся на беспрецедентно высоком уровне

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие между Москвой и Ташкентом по всем направлениям на сегодняшний день находится на беспрецедентно высоком уровне. Об этом в четверг заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на открытии переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава внешнеполитического ведомства сказал, что хотел бы обсудить с российским коллегой детали предстоящего 19 ноября визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву.

"Благодаря усилиям наших лидеров связи между нашими странами сегодня достигли, с уверенностью можно сказать, беспрецедентно высокого уровня по всем без исключения направлениям нашего сотрудничества. Мы уверены, что предстоящий визит [Мирзиёева в Москву] позволит определить новые направления и конкретные задачи в различных областях взаимодействия. Узбекской и российской стороной проведена работа по подготовке договорно-правовой базы визита. Сформирован солидный пакет документов, и многие из них уже фактически подписаны", - сказал Камилов.

Он отметил, что активно развивается межрегиональное сотрудничество между Россией и Узбекистаном. Регионы двух стран накопили достаточный опыт, чтобы сотрудничать напрямую, не дожидаясь "указания сверху", добавил Камилов.