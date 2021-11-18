WSJ: диалог по стратстабильности между КНР и США возможен лишь на неофициальном уровне

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Диалог по контролю над вооружениями между Китаем и США возможен лишь на уровне неправительственных экспертов. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный китайский источник.

Издание отмечает, что Вашингтон настаивает на проведении переговоров по контролю над вооружениями. Шаг в этом направлении, указывает издание, был предпринят на виртуальной встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена во вторник, на которой американский лидер, по словам его помощника по национальной безопасности Джейка Салливана, высказался за налаживание Вашингтоном и Пекином диалога по стратегической стабильности. По словам Салливана, стороны условились продвигать такого рода двусторонние переговоры.

Источник газеты из числа китайских чиновников сообщает, что переговоры могут начаться в неофициальном формате - на уровне "неправительственных аналитиков в сфере безопасности и экспертов". Газета отмечает, что такой формат стал бы "шагом назад" в вопросе контроля над вооружениями между двумя странами.

Салливан, выступая во вторник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Брукингса, заявил о необходимости того, чтобы переговоры направлялись "лидерами [двух государств] и велись командами старших должностных лиц с обеих сторон, наделенных соответствующими полномочиями и охватывающих проблематику безопасности, технологий и дипломатии". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду не стал комментировать данные, озвученные помощником Байдена.