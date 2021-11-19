Мир без Мальдив? Наступление океана нужно остановить, просят райские острова и ждут денег

Каждый год уровень воды у их берегов поднимается на половину сантиметра. По оценкам одних климатологов, это грозит гибелью карликовым государствам, оторванным от большой суши. По мнению других, глобальное потепление используют в политических целях

На переднем краю борьбы с глобальным потеплением — маленькие страны, затерянные среди Мирового океана. Степень риска для них определяется площадью территории, численностью населения и особенно высотой над уровнем моря. Тонко настроенный баланс, созданный с участием природы, — под угрозой от любых перемен. В то время как воды океана прибывают, первыми в зону риска попадают острова. Но стоит ли понимать это буквально и действительно ли они опустятся на дно? Глобальное подтопление Слово премьер-министру государства Барбадос госпоже Мие Амор Моттли. "Мы жертвенные агнцы глобального потепления, — провозгласила она на климатическом саммите ООН в Глазго, завершившемся 13 ноября. — Это безнравственно, и это просто несправедливо [...] Неужели все настолько ослепли, что не замечают криков человечества?". Повышение мировой температуры на два градуса (по сравнению с началом XIX века) политик называет черной меткой. "Это смертный приговор для жителей Антигуа и Барбуды, Мальдив, Доминиканских островов, [побережья] Кении и Мозамбика. Мы не хотим этого ужасающего вердикта. Мы прибыли сюда и говорим: сделайте еще что-нибудь, предпримите еще усилия".

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Предложения Барбадоса — не в малой степени финансовые. Одна из беднейших наций в мире, островитяне просят денег. Часть из них пойдет на обслуживание долга (144% ВВП), другая на борьбу с ураганами и циклонами, усиление которых связывают с глобальным потеплением. Доля средств может быть потрачена на стены против моря — заградительные сооружения, чаще всего из песка, призванные защитить жилища человека от наступления воды. Такие бывают как государственными вокруг крупных городов, так и частными в защиту отдельных участков пляжа. В тихоокеанском государстве Тувалу к исчезновению в результате глобального потепления подходят с юридической серьезностью. Власти архипелага занимает проблема сохранения суверенитета в случае полного погружения островов под воду. И при худшем развитии событий тувалийцы хотят сохранить прежнее достояние — членство ООН, право на интернет-окончание TV (аренда стоит дорого) и территориальные воды, чтобы их не стали осваивать соседи. Тут возможны трудности. С точки зрения международного права вопрос о затонувших государствах не проработан, а значит, не исключены споры: не мудрено, ведь еще ни одной стране мира не случалось полностью опуститься на дно. Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе выразил настроения островитян в видеообращении к климатическому саммиту ООН в Глазго, снявшись вместе со своим помощником по колено в воде. Как утверждают островитяне, место было выбрано не случайно: несколько десятилетий назад там еще простиралась суша. Видеофайл с отчаянными призывами тувалийца вирусно разошелся по интернету. "Мы рассматриваем теперь самый худший из сценариев", — провозгласил Кофе.

Описание Министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе (в центре) во время видеообращения к климатическому саммиту ООН в Глазго, 8 ноября 2021 года © EYEPRESS via Reuters Connect

Мальдивские острова — страна, имеющая еще больше оснований для беспокойства, чем Тувалу. Популярный курорт сравнительно обеспечен деньгами, но образующие его острова находятся ниже всех в мире и, следовательно, очень близки к уровню океана. Теоретически они должны почувствовать на себе подъем вод первыми. Чтобы этого не случилось, мальдивцы с помощью японцев возвели искусственно приподнятый над пучиной атолл и соорудили защитную стену вокруг своей столицы — Мале. Опасности для не проживающих в ней островитян, правда, не убавилось. По крайней мере, так считают власти. Представитель Мальдив на климатической конференции в Глазго назвал глобальное потепление "экзистенциальной угрозой" для своего государства. Море зовет? С тревожным тоном выступлений островитян тем не менее согласны далеко не все. Океанологи Оклендского университета в Новой Зеландии — не отрицатели глобального потепления. И все же выводы, к которым приходят карликовые государства, не встречают у ученых одобрения.

Описание Столица Мальдив Мале © Carl Court/Getty Images

При детальном изучении проблемы становится ясно, что далеко не всегда к островам допустимо подходить с той же меркой, что и к суше. В отличие от литосферных плит, образующих континенты, основа некоторых выступов поверхности — буквально живая. Своим возникновением они обязаны коралловым рифам, а те, будучи наростами беспозвоночных полипов и водорослей, меняются в размерах и, в частности... время от времени растут. Детальное изучение островов Тувалу показало, что за четыре десятилетия, с 1970-х по 2013-й, архипелаг на деле не сократился, а увеличился в размерах на 18 га. При этом очертания и размеры отдельных островов непредсказуемо менялись. Поэтому, выступая по колено в воде, тувалийцы не погрешили против истины, но, возможно, сообщили ее не всю. "Все еще немало неоправданных разговоров насчет того, что острова исчезнут по мере того, как поднимется уровень моря, но наши данные показывают, что их ожидает совсем другое будущее", — говорит один из руководителей новозеландского исследования Пол Кенч. Его совет тувалийцам: не подогревать панику, а сосредоточиться на адаптации к "изменчивой природе" своей коралловой земли. При некоторых обстоятельствах это может означать и эвакуацию жилищ, однако, как замечает профессор французского Университета Ла-Рошель Виржини Дюва, даже и резкое изменение условий не сулит неразрешимой проблемы. "В данный момент нет никаких оснований считать, что острова потонут. Но там, где береговая линия меняется чересчур быстро, жителям действительно уже приходилось переселяться в более стабильные места, да только дома все равно сооружены так, что не рассчитаны на долгое пребывание, и это позволяет людям переезжать сравнительно легко", — замечает она. И Дюва, и Кенч не отрицают повышения уровня океана, поэтому их критические реплики относятся только к рифовым островам. Другие выступы суши, обычно вулканического происхождения, как Фиджи или Тонга, не смогут ответить на глобальное потепление симметрично — внутренним ростом. Однако они находятся выше над уровнем моря, поэтому с их стороны доносится гораздо меньше жалоб.

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Весь покрытый зеленью... Означает ли это, что просьбы бедных островитян остановить глобальное потепление (а заодно и помочь материально) обусловлены всего-навсего поиском выгоды? К такому выводу следует отнестись крайне осторожно. Повышение температуры на планете — комплексное явление, отражающееся не только на уровне океана. По мере того, как связи в экосистеме расстраиваются, с ними меняется и календарь природных явлений. В океане усиливаются циклоны и штормы. Для островов, лежащих низко над уровнем моря, разовый удар стихии может означать пусть и временное, но зато почти полное затопление. Стихийные бедствия (и это даже еще хуже) подтачивают рифы изнутри, лишая геологические образования шанса продолжить свой рост наперекор воде. Острова вполне могут испытывать на себе воздействие глобального потепления, не погружаясь при этом на дно. Другая сторона проблемы — заметное ухудшение качества жизни, следующее напрямую за ростом температур. Даже не затапливая острова в буквальном смысле, соленая океаническая вода пропитывает собой рифы, разрушая природные пресные источники. Одни из самых бедных на планете, карликовые государства не имеют средств для строительства станций по опреснению и вынуждены поступаться самым необходимым, адаптируясь к условиям, меняющимся не в их пользу.

Описание Резервуары с пресной водой на Мальдивах © Carl Court/Getty Images

Кардинальный выход из этого положения нашло государство Кирибати... закупившее землю на соседних островах Фиджи. Большой массив, поросший лесом, зарезервирован на случай чрезвычайных климатических событий и к настоящему времени не обустроен. Однако сам факт крупномасштабной (по меркам местного бюджета) покупки уже говорит о многом. Последняя дорога Возможно, именно приобретение волевым решением чужой земли вдохновило жителя Кирибати Иоане Теитиоту на то, чтобы сделать нечто похожее, хотя и, в обратном смысле, а именно осознать себя первым в истории климатическим беженцем. В 2013 году островитянин оставил родину ради Новой Зеландии, где не стал скрываться, как нелегалы, а честно подал документы о признании себя потерпевшим. Жизнь на островах стала невозможной, объявил Теитиота, а сами они вообще не имеют будущего. Вердикт новозеландского суда — отрицательный. В праве на климатическую миграцию под угрозой затопления ему было отказано.