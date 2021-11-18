Меркель заявила об отсутствии возможности согласовать встречу в "нормандском формате"

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель сожалеет, что в последнее время не было встреч в "нормандском формате" на уровне глав МИД или лидеров, и считает, что публикация дипломатической переписки ничего не меняет. Такую точку зрения она изложила в четверг в Берлине.

"То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах", - сказала канцлер. "Я хотела встречи на уровне руководителей, но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит", - добавила она.