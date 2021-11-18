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Погранслужба Украины предотвратила попытку незаконного въезда 15 иностранцев из Белоруссии

© Константин Чергинский/ТАСС

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украинские пограничники отказали во въезде 15 иностранцам с Ближнего Востока, утверждавшим, что следовали из Белоруссии с целью туризма. Об этом в среду сообщила Госпогранслужба Украины.

"15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, что направляются в наше государство с целью туризма. В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Белоруссии и сразу же направились в Гродненскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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