"Продолжаем перемены" официально объявили победителем выборов в Болгарии

СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии в четверг официально подвела итоги досрочных парламентских выборов, победу одержало новое политическое объединение "Продолжаем перемены".

По данным, опубликованным в четверг на официальном сайте ЦИК, за "Продолжаем перемены" проголосовали 25,67% избирателей (673 141 человек), партия получит в Народном собрании 47-го созыва 67 мандатов. На второй позиции находится партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, которая набирает 22,74% голосов (596 456) и получает 59 мандатов. В то же время лидер партии, экс-премьер Бойко Борисов отказался быть депутатом парламента. За ними следует Движение за права и свободы - 13% (340 997) и 34 мандата. В новый состав парламента 47-го созыва проходит Болгарская социалистическая партия (БСП), за которую проголосовали 10,21% (267 816), она получает 26 мандатов, партия "Есть такой народ" с 9,52% (249 726) - 25 мандатов, объединение "Демократическая Болгария" с 6,37% (166 966) - 16 мандатов, партия "Возрождение" с 4,86% (127 549) - 13 мандатов.

Избирательная активность на выборах была рекордно низкой, в голосовании приняли участие 40,23% избирателей (2 669 260 человек).

Лидеры "Продолжаем перемены", бывшие министры экономики и финансов технического правительства Болгарии Кирил Петков и Асен Василев, претендующие на пост премьер-министра и министра финансов в новом правительстве соответственно, провели первые переговоры о будущей коалиции, которые подтвердили, что шансы на формирование нового правительства весьма высоки. По итогам переговоров планируется подписать коалиционное соглашение. На данный момент о поддержке коалиции "Продолжаем перемены" заявили БСП, "Есть такой народ" и "Демократическая Болгария".

Досрочные парламентские выборы и первый тур президентских выборов состоялись в Болгарии 14 ноября и прошли без серьезных нарушений. Голосование проходило с использованием специализированных машин, которые показали высокую эффективность. За 240 мест в 47-м созыве Народного собрания Болгарии боролись представители 27 партий и коалиций.