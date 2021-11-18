Блинкен заявил, что США внимательно следят за ситуацией с мигрантами в Белоруссии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что внимание Соединенных Штатов по-прежнему сосредоточено на миграционном кризисе в Белоруссии. С такими словами, как сообщает агентство Reuters , он выступил после того, как все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Брузги" в четверг переместились в транспортно-логистический центр.

В ходе своей поездки в Нигерию Блинкен выразил репортерам мнение, что Белоруссия пытается "использовать миграцию в качестве оружия". США, по его словам, имеют право по мере необходимости вводить дополнительные санкции.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил ранее в четверг, что из-за ухудшившихся погодных условий и угрозы для жизни людей все беженцы из стихийного лагеря вблизи пункта пропуска "Брузги" добровольно переместились в логистический центр.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.