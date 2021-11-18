Псаки: Идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине не связана с саммитом США и КНР

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение Вашингтоном идеи дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине никак не связано с состоявшимся ранее на текущей неделе онлайн-саммитом президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее в тот же день Байден сообщил журналистам, что Соединенные Штаты рассматривают вариант дипломатического бойкота предстоящих Игр в Китае. Псаки попросили прокомментировать эти слова главы государства, в частности объяснить, как они соотносятся с недавним саммитом и означает ли это, что встреча лидеров двух стран была неконструктивной. "Это никак не связано с встречей. Они не обсуждали Олимпиаду во время встречи", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, нынешняя вашингтонская администрация с самого начала заявляла, что смотрит на взаимодействие с Пекином "через призму конкуренции, а не конфликта". "Это цель. Президент намерен поднимать вопросы, которые вызывают у него обеспокоенность. И он намерен искать области для совместной работы. И его продолжительная встреча <...> [с лидером КНР] была отражением этого", - подчеркнула Псаки.

Представитель Белого дома отказалась от дальнейших комментариев, когда ее попросили пояснить, что именно означает дипломатический бойкот и может ли он коснуться спортсменов. "Я, безусловно, понимаю [интерес]. У меня просто нет новой информации насчет того, каким будет наше присутствие [на Олимпиаде]", - ответила она.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Как проинформировала во вторник газета The Washington Post, администрация США планирует устроить дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, предусматривающий отказ от отправки должностных лиц на торжества по случаю этих состязаний. Издание уточнило, что окончательное решение на этот счет в Вашингтоне еще не принято. Однако Байдену, по сведениям The Washington Post, уже переданы рекомендации о бойкоте, с которыми он намерен согласиться. Соответствующее решение президента ожидается якобы до конца текущего месяца.