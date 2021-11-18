Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии

СОФИЯ, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не может быть врагом Болгарии. Такое мнение выразил в четверг действующий болгарский президент Румен Радев на дебатах с претендующим на пост главы государства ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым в прямом эфире национального телевидения и радио.

"Россия не может быть моделью нашего развития, но Россия не может быть нашим врагом, по меньшей мере потому что в памяти наших граждан она освободительница нашего народа. В отношении России много спекуляций, могу сказать, что в этой сложной ситуации необходим диалог, который в отношениях Россия - ЕС нарушен, находится в критическом состоянии. Именно поэтому канцлер [Германии Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон настаивали на проведении встречи на высшем уровне ЕС - России, она не состоялась, а президент США [Джо] Байден через голову ЕС начал вести переговоры", - сказал Радев.

Болгарский президент подчеркнул, что залогом отношений между государствами является диалог. "Диалог нельзя упускать, диалог исключительно важен, несмотря на то, что отношения [между Россией и ЕС] весьма напряженные. Во внешней политике нужен прагматизм, а санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы. Россия - важнейший фактор в борьбе с терроризмом, и этого также нельзя забывать", - подчеркнул он.

Отвечая на уточняющий вопрос оппонента на тему Крыма, Радев подчеркнул, что "в настоящей момент Крым русский".

Позиция Герджикова

Герджиков также согласился, что отношения с Россией должны быть прагматичными. "Отношения с Россией должны быть прагматичными, но ни в коем случае отношения нельзя делить на русофилов и русофобов, так как это будет политизированное отношение к большой стране с огромной экономикой. Мы имеем интерес работать с Россией и другими большими странами", - сказал он.

Кандидат на пост главы государства ответил на вопрос о принадлежности Крыма. "Мое мнение - Крым украинский", - подчеркнул Герджиков, а отвечая на вопрос о санкциях в связи с Крымом и ситуацией на Украине дополнил, что "если проблемы с Россией будут решены, в том числе по вопросу прав человека, то санкции должны быть отменены".

"Если противоречия останутся, то мы должны поддержать продление санкций, потому что европейские ценности должны быть приоритетом. Я испытываю большое уважение к культуре России, но эта страна не должна считать Болгарию наполовину своей", - сказал кандидат на пост президента.

Второй тур выборов президента Болгарии пройдет 21 ноября.