Суд в США отменил требование комендантского часа для зампреда правления "Новатэка"

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Окружной суд в штате Флорида смягчил условия освобождения из-под стражи заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя. Соответствующее заявление поступило в четверг в базу суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты Джитвэя, которая просила смягчить условия его освобождения. Адвокаты зампреда правления российской газовой компании настаивали на том, что оценка гособвинения, считающего, что дело требует экстраординарных мер ограничения свободы, носит неверный характер. "Текущие условия освобождения под залог должны быть изменены и заменены на наименее ограничивающий набор требований, необходимый для гарантии того, что ответчик в будущем предстанет перед судом", - указывала защита.

Судья постановил изменить условия освобождения Джитвэя. Как указывается в документе, "требование соблюдения комендантского часа отменено". "Тем не менее вы [Джитвэй] должны соблюдать введенные судом ограничения на перемещение", - отмечается в постановлении.

Зампред правления компании был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в офшорах в целях уклонения от уплаты налогов. По версии американских налоговиков, объем средств, которые Джитвэй пытался утаить от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему в случае признания виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн. Суд по рекомендации прокуратуры постановил круглосуточно следить за его местонахождением, запретив ему покупать билеты на транспорт и посещать аэропорты, железнодорожные, автобусные и морские вокзалы, а также порты. Кроме того, зампреду правления "Новатэка" запрещено было выходить из дома в промежуток с 20:00 до 06:00.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Работу в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, в июле 2010 года занял должность заместителя его председателя. В 2019 году Джитвэй, являющийся гражданином США и Италии, получил российское гражданство.