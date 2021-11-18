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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Науседа заявил, что о признании легитимности Лукашенко как президента не может быть речи

Президент Литвы также назвал выборы 2020 года в Белоруссии несправедливыми, а их результаты сфальсифицированными

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Александр Лукашенко не может быть признан Европой в качестве законного президента Белоруссии. Об этом заявил в четверг в интервью Литовскому национальному радио и телевидению лидер балтийской республики Гитанас Науседа.

"Легитимизации Лукашенко или его режима быть не может. Не может быть никакой речи о его признании президентом Белоруссии, потому что выборы 2020 года были несправедливыми, их результаты сфальсифицированы и не могут быть признаны", - утверждал литовский лидер.

Вместе с тем он согласился с необходимостью поддерживать контакты с белорусским коллегой для поиска путей выхода из гуманитарного кризиса, вызванного потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки через Белоруссию сначала в Литву, а затем в Польшу и Латвию. "Без участия Лукашенко решить эту проблему практически невозможно либо чрезвычайно сложно, - сказал Науседа. - И сегодня мы видим то, что, на наш взгляд, и должно было произойти: люди [находившиеся в Белоруссии нелегалы] возвращаются на родину в заполненном самолете. Значит, ситуация хотя бы в какой-то степени развивается в направлении деэскалации".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваНауседа, ГитанасСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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