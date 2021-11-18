Псаки заявила, что не курсе изменения позиции США по санкциям против Ирана

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг заявила, что не курсе какого-либо изменения позиции США по санкциям в отношении Ирана в рамках возможного заключения промежуточной сделки с Тегераном по его ядерной программе.

На брифинге для журналистов в Белом доме ее попросили прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что американская администрация в частном порядке обсуждает со своими союзниками идею определенного ослабления американских санкций против Ирана с целью заключения некой промежуточной договоренности с Ираном по поводу ограничения его деятельности в ядерной сфере. "Я не в курсе какого-либо изменения нашей позиции или подхода к переговорам", - ответила на это Псаки.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники в США и Израиле сообщал о том, что США рассматривают возможность заключения промежуточной договоренности с Ираном. Согласно двум источникам портала в США, идея заключается в том, чтобы предложить Ирану приостановить свою деятельность в ядерной сфере в обмен на разморозку части иранских активов или предоставление исключений из санкций в сфере продовольственных товаров.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по ней. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.