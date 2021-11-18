Псаки: Байден не говорил, что не считает Си Цзиньпина своим другом

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не говорил, что не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом, он просто может иметь с ним искренние отношения. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили уточнить, являются ли друзьями глава вашингтонской администрации и китайский лидер. По словам одного из журналистов, президент США и Псаки говорили, что они не являются друзьями. При этом на самой встрече с Байденом, проходившей по видеосвязи, председатель КНР в присутствии журналистов в своем приветственном слове назвал американского коллегу другом. "Президент не говорил этого. Президент считает его [Си Цзиньпина] человеком, которого он давно знает, с кем он может иметь искренние отношения", - ответила Псаки.

"Я не могу говорить о том, как в Китае описывают людей, которых они знают в [остальном] мире. Я могу только описать, как президент рассматривает эти отношения", - добавила Псаки.

Она также не стала отвечать на вопрос о том, просил ли Байден Си Цзиньпина о сотрудничестве в рамках расследования американских спецслужб в отношении происхождения нового коронавируса. "Очевидно, что это то, чего мы хотим. Это то, на чем мы настаивали. <...> Президент неоднократно публично высказывался по этому поводу, и наши сотрудники национальной безопасности очень четко доносили эту информацию. Я не думаю, что это секрет. Это то, чего мы хотим. Это то, на чем мы настаиваем", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

По ее словам, глава вашингтонской администрации добивается от Пекина "более широкого участия, более прозрачных данных и информации" в том, что касается происхождения нового коронавируса.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена по видеосвязи продлилась более трех часов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.