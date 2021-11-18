США намерены советоваться с Киевом в вопросах региональной безопасности

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. США продолжат тесно взаимодействовать с Украиной в целях поддержки ее суверенитета, территориальной целостности и оборонной способности. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Вашингтоне с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Соединенные Штаты продолжат тесно взаимодействовать с Украиной в целях поддержки ее суверенитета, территориальной целостности и оборонной способности на фоне российской агрессии. Мы продолжим консультироваться с вами, нашими партнерами и союзниками в регионе, по развитию ситуации, а также по тому, как лучше обеспечить региональную безопасность", - цитирует главу Пентагона агентство Укринформ.

По информации агентства, Остин заверил Резникова, что Соединенные Штаты остаются "привержены поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе".

Министр обороны Украины находится с визитом в США для обсуждения ситуации в области безопасности вокруг Украины, а также вопросов взаимодействия с США.