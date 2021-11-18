Белый дом пока не будет объявлять, поедет ли Байден на экономический форум в Давос

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Белый дом пока не будет объявлять о каких-либо планах президента США Джо Байдена, касающихся возможности его поездки на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое пройдет в швейцарском Давосе в январе 2022 года. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

"Мне нечего объявить по поводу каких-либо поездок или чего-либо еще на начало следующего года", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли Байден посетить форум в Давосе. "Сейчас нет планов заранее что-либо объявлять, но если что-то появится дополнительно, то мы будем рады вам об этом сказать", - добавила Псаки.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера, сообщило о том, что Байден, как ожидается, не поедет на Всемирный экономический форум в Давос. По сведениям агентства, США будет представлять команда экспертов из числа сотрудников администрации президента.

Bloomberg подчеркивает, что предыдущий президент США Дональд Трамп дважды лично присутствовал на форуме в Давосе - в 2018 и 2020 годах. При этом его предшественники Барак Обама, Джордж Буш - младший и Джордж Буш - старший не посещали его. 42-й президент США Билл Клинтон единожды присутствовал на ВЭФ в 2000 году, в год 30-летия форума.

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума состоится в Давосе с 17 по 21 января 2022 года. Вследствие пандемии и связанных с ней санитарных ограничений заседание в 2021 году планировали провести в Сингапуре 17-20 августа. Однако, как отметили организаторы, связанные с пандемией обстоятельства сделали невозможным проведение глобальной встречи.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.