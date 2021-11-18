В Киеве опасаются, что находящихся в Белоруссии мигрантов могут направить на Украину

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не исключает информационной провокации против страны с целью привлечения мигрантов, находящихся в Белоруссии. Об этом в четверг сообщил пресс-центр СНБО.

"Не исключена информационная провокация [с распространением сообщений о том], что некоторые страны - соседи Украины якобы готовы принять беженцев, которым нужно только пересечь территорию Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая сложившуюся ситуацию, ЦПД направил рекомендации соответствующим органам власти относительно необходимости "заблаговременно принять профилактические меры, в частности сформулировать сообщения на английском, арабском и других языках с информацией о нормах отечественного законодательства, регулирующих миграционные вопросы, и правовых последствиях незаконного пересечения границы". Отмечается, что "сообщения должны быть предназначены для превентивного информирования лиц, которые могут пытаться незаконно пересечь украинско-белорусскую границу".

В четверг Госпогранслужба Украины сообщила, что украинские пограничники отказали во въезде 15 иностранцам с Ближнего Востока, утверждавшим, что они следуют из Белоруссии с целью туризма. Уточняется, что иностранные граждане пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области, однако пограничники установили, что они "не имели оснований для въезда на территорию страны".

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Белоруссией, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Белоруссией, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов. Как сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. По его словам, они будут останавливать нелегальных мигрантов из Белоруссии, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы.