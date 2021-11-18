Республиканцы обрушились с критикой на претендующую на пост в Минфине США уроженку СССР

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Американские сенаторы-республиканцы в четверг обрушились с критикой на уроженку казахстанского Уральска и выпускницу МГУ Сауле Омарову, выдвинутую американским президентом демократом Джо Байденом на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина.

В четверг в банковском комитете Сената Конгресса США проходили слушания по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой на упомянутую должность. В ходе подобных слушаний законодатели по очереди задают кандидату различные вопросы, чтобы убедиться в том, что человек соответствует посту, на который он выдвинут. Через некоторое время после этого комитет проводит голосование по вопросу о том, рекомендует ли он Сенату полного состава утвердить данную кандидатуру. Затем пройдет итоговое голосование в верхней палате американского законодательного органа.

Республиканцы, выступая на слушаниях в четверг, выражали резкую критику в адрес Омаровой и ряда высказанных ею ранее идей, а также пытались уличить ее в приверженности идеям коммунизма. Так, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) интересовался у Омаровой, вышла ли она из организации "Молодых коммунистов". Как предположила Омарова, законодатель имел в виду Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи - комсомол. "Ее официальное название - "Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации", она также известна как "Ленинский комсомол Российской Федерации", - утверждал сенатор.

"Я родилась и выросла в СССР. <...> Все в этой стране были членами комсомола, который был молодежной коммунистической организацией", - сказала на это Омарова, объяснив, что членство в комсомоле прекращалось с наступлением определенного возраста. "Вы направили им [в комсомол] письмо о своем выходе [из этой организации]?" - продолжил спрашивать республиканец. "Сенатор, это было много лет назад. Насколько я помню, <...> с наступлением определенного возраста вы автоматически переставали быть членом [комсомола]", - объяснила Омарова. Кеннеди однако все равно попросил ее проверить свои архивы на предмет наличия в них копии письма о выходе из комсомола.

"Я не подразумеваю какого-либо неуважения, но я не знаю, называть ли мне вас профессором или товарищем", - заявил позднее Кеннеди. "Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией", - заверила его Омарова, добавив, что человек не в силах выбирать, где ему родиться.

В свою очередь старший республиканец комитета Патрик Туми (от штата Пенсильвания), а также ряд других его однопартийцев, заявляли о радикальности идей Омаровой. "Профессор Омарова продвигала радикальные идеи, "радикальные" - это ее описание. Национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги - это общественное, а не частное благо <...>. Эти идеи соответствуют социалистическим взглядам", - утверждал он. По мнению Туми, потенциальное назначение на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина кандидата с подобными взглядами является "тревожным и пугающим". В связи с этим Туми призвал своих коллег по партии голосовать против утверждения Омаровой на должность.

Позиция демократов

Представители Демократической партии подвергали критике республиканцев за их высказывания. Так, председатель комитета Шеррод Браун (демократ от штата Огайо) перебил Кеннеди, когда тот задавал вопрос про письмо о выходе из комсомола: "Я практически никогда не перебиваю, но <...> она отказалась от своего советского гражданства". "Оспаривать взгляды кандидата - это одно, а называть кандидата товарищем, будто мы не знаем, что это значит, - это нечто другое, это ниже достоинства этого института [Конгресса США]", - заявил Браун позднее, закрывая слушания.

Демократка Элизабет Уоррен (от Массачусетса) обвинила республиканцев в проведении "злобной клеветнической кампании", продвигаемой крупными банками. "Я знаю, что банки-гиганты возражают против вашего [Омаровой] желания обеспечить соблюдение закона, чтобы наша система была в безопасности. <...> Они и их союзники-республиканцы объявили вам войну. <...> Выступления против профессора Омаровой не имеют ничего общего с ее квалификацией или способностью выполнять эту работу", - считает Уоррен. Однако несколько демократов также выразили опасения относительно высказываний Омаровой о работе финансового сектора.

Как поясняет газета Hill, в ряде научных работ Омарова ранее предлагала способы обеспечения того, чтобы Федеральная резервная система США (выполняет функции центрального банка страны) играла более значительную роль в распределении капитала и могла предоставлять банковские услуги потребителям. Сама Омарова на слушаниях неоднократно подчеркивала, что данные заявления были сделаны в рамках научной дискуссии.

Об Омаровой

Омарова родилась в 1966 году, в 1989 году она окончила МГУ и осталась работать в нем, а в 1991 году по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнеллского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего была советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в Конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.

В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя Управления валютного контроля за всю его 158-летнюю историю.