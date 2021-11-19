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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Макрон выразил в беседе с лидерами Польши солидарность по теме беженцев

Глава государства также заявил о необходимости "сохранить давление" на Минск для прекращения миграционного кризиса

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с главой Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким, выразив поддержку республике в миграционном кризисе. Об этом сообщило в четверг агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

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По его данным, Макрон выразил "полную солидарность с Польшей в миграционном кризисе". Глава государства также заявил о необходимости "сохранить давление" на Минск для прекращения миграционного кризиса.

Французский лидер призвал продолжать работу со странами происхождения и транзита мигрантов, а также авиакомпаниями, чтобы "остановить миграционный поток" и добиться возвращения лиц, которые не могут претендовать на убежище.

AFP указывает, что несколько сотен мигрантов из Ирака направились на родину на борту самолета, оставив надежду попасть в Европу через Польшу, которая забаррикадировала границу и арестовала около сотни претендентов на убежище.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Теги
БелоруссияФранцияПольшаДуда, АнджейМакрон, ЭмманюэльМоравецкий, МатеушСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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